 Topun canı var! – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Topun canı var!

    Topun canı var!

    , sayısız pozisyona girdi ama golü bir türlü atamayınca 2 puan kaybetti. Johannes Hopf'un kurtarışlarıyla devleştiği maçta fırsatları cömertçe harcayan Fırtına, G.Birliği ile golsüz berabere kalıp, 4. sıraya çıkma şansını tepti.

    Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla Avrupa kupalarına katılma adına önemli bir avantaj yakalayan Trabzonspor, 12 net gol pozisyonundan yararlanamadığı maçta beraberliğe razı oldu: 0-0. Fırtına; Rodallega, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ile yakaladığı net pozisyonlarda başarılı olamadı. Özellikle Rodallega ve Olcay, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda Hopf'u geçemedi. G.Birliği'nde Ahmet Oğuz, 86'da topa elle müdahale edince ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ligin 2'nci yarısında geride kalan 13 haftada sadece 1 mağlubiyet alarak topladığı 30 puanla Avrupa için iddialı konuma gelen Fırtına, rakiplerini yakalama fırsatı için G.Birliği'ni devirmek istiyordu. Karadeniz ekibi bu karşılaşmayı kazanması halinde ve G.Saray'ın puan kaybetmesi durumunda 4. sıraya yükselme avantajını elde edecekti. 4. sıradaki Cimbom ile puan farkı dün 1'e indirildi. Trabzonspor 48 puanla haftayı 5'inci sırada tamamladı.

    17. BERABERLİK
    Fırtına ile G.Birliği, dün Süper Lig'de 66'ncı kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan bu maçlarda bordo-mavililerin 37, başkent ekibinin de 12 galibiyeti bulunuyor. 17 mücadele ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 126 gol attı, kalesinde 62 gol gördü.

    TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI
    Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, G.Birliği maçında beklen kadroyu sahaya sürdü. Yanal, sadece geçtiğimiz hafta kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Onur'u dün sahaya sürerken, Esteban'ı kulübeye çekti.

    5 İSİM SARIDA GEÇTİ
    Fırtına'da G.Birliği maçına 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında çıktı. 3'er sarı kartı bulunan Uğur, Mustafa, Aytaç, Bero ve Rodallega kart görmeleri durumunda Kayserispor sınavında forma giyemeyecekti; ancak kazasız atlattılar.

    GEÇİT VERMİYOR
    Bordo-mavili takım Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak bir maçı daha gol yemeden tamamladı. Fırtına, kalesinde gördüğü 7 golle ligin ikinci yarısında en az gol yiyen takım. Karadeniz ekibi ayrıca Şenol Güneş Stadyumu'nda oynadığı 6 Süper Lig maçının 5'ini gol yemeden tamamlamayı başardı.

    BİR KEZ KAYBETTİ
    2017 yılında oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan , ligin ikinci devresinde 30 puan topladı. Genel tabloda ise 14 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunan Ersun Yanal'ın takımı, 48 puanla bir maçı eksik G.Saray'ın 1 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.


    Yunus Emre SEL
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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