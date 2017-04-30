Topun canı var!
Trabzonspor, sayısız pozisyona girdi ama golü bir türlü atamayınca 2 puan kaybetti. Johannes Hopf'un kurtarışlarıyla devleştiği maçta fırsatları cömertçe harcayan Fırtına, G.Birliği ile golsüz berabere kalıp, 4. sıraya çıkma şansını tepti.
17. BERABERLİK
Fırtına ile G.Birliği, dün Süper Lig'de 66'ncı kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan bu maçlarda bordo-mavililerin 37, başkent ekibinin de 12 galibiyeti bulunuyor. 17 mücadele ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 126 gol attı, kalesinde 62 gol gördü.
TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, G.Birliği maçında beklen kadroyu sahaya sürdü. Yanal, sadece geçtiğimiz hafta kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Onur'u dün sahaya sürerken, Esteban'ı kulübeye çekti.
5 İSİM SARIDA GEÇTİ
Fırtına'da G.Birliği maçına 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında çıktı. 3'er sarı kartı bulunan Uğur, Mustafa, Aytaç, Bero ve Rodallega kart görmeleri durumunda Kayserispor sınavında forma giyemeyecekti; ancak kazasız atlattılar.
GEÇİT VERMİYOR
Bordo-mavili takım Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak bir maçı daha gol yemeden tamamladı. Fırtına, kalesinde gördüğü 7 golle ligin ikinci yarısında en az gol yiyen takım. Karadeniz ekibi ayrıca Şenol Güneş Stadyumu'nda oynadığı 6 Süper Lig maçının 5'ini gol yemeden tamamlamayı başardı.
BİR KEZ KAYBETTİ
2017 yılında oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, ligin ikinci devresinde 30 puan topladı. Genel tabloda ise 14 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunan Ersun Yanal'ın takımı, 48 puanla bir maçı eksik G.Saray'ın 1 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.
Yunus Emre SEL
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:52
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
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