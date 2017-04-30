''Tempoyu artırmalıyız''
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, G.Birliği karşısında çok pozisyona girdiklerini belirterek, “Onları atabilmeliydik. Pozisyonlarımız iyi ancak tempomuz yeterli değil” dedi.
SAVUNMADA ÇOK İYİYDİK
Yanal şöyle devam etti: "Kaçırdığımız goller oldu. En azından Trabzonspor taraftarı beklentisi olan coşkulu takımı kurma ve onu geliştirmek yolunda iyi yol aldık. Rakip en az gol yiyen takımlardan bir tanesi. Duran top haricinde pozisyon vermedik. Savunmayı iyi paylaştık. Öndeki becerimizi arttırmalıydık. Bunu yapacağız."
YANAL, ÖZAT'A KAYBETMEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Gençlerbirliği'nin hocası Ümit Özat, hocalık kariyerlerinde ikinci kez karşı karşıya geldiler. 2011-12'de Eskişehirspor'un Manisaspor'u 3-2 mağlup ettiği müsabakada Yanal, kırmızı-siyahlı ekibin başında yer alırken Ümit Özat ise Manisaspor'u çalıştırıyordu. Dün akşam ise iki teknik adam da birer puanı paylaştılar ve böylece Ersun Yanal, meslektaşı Ümit Özat'a kaybetmemiş oldu.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:45
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
''Tempoyu artırmalıyız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.