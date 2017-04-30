 ''Tempoyu artırmalıyız'' – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    ''Tempoyu artırmalıyız''

    ''Tempoyu artırmalıyız''

    Teknik Direktörü , G.Birliği karşısında çok pozisyona girdiklerini belirterek, “Onları atabilmeliydik. Pozisyonlarımız iyi ancak tempomuz yeterli değil” dedi.

    Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan 'da teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor ile sahalarında golsüz berabere kaldıkları maça benzer bir oyunun olduğunu belirtti. Tecrübeli hoca "Oyunun durduğu rakibin oyunu yavaşlatmaya çalıştığı bölümde bizim oyunu hızlandıracak tutumu sağlamamız gerekiyordu. İlk yarıda eksik kaldığımız taraf buydu. İlk yarı 19 dakika oynandı. Bu oldukça düşük süre. Bu süreyi uzatacak tutumla, baskıyla rakibe karşı koymalıydık. İkinci yarı zaman zaman bunu gösterdik ancak sonlarda arttırmamız gerekirdi" dedi.

    SAVUNMADA ÇOK İYİYDİK
    Yanal şöyle devam etti: "Kaçırdığımız goller oldu. En azından Trabzonspor taraftarı beklentisi olan coşkulu takımı kurma ve onu geliştirmek yolunda iyi yol aldık. Rakip en az gol yiyen takımlardan bir tanesi. Duran top haricinde pozisyon vermedik. Savunmayı iyi paylaştık. Öndeki becerimizi arttırmalıydık. Bunu yapacağız."

    YANAL, ÖZAT'A KAYBETMEDİ
    Trabzonspor Teknik Direktörü ile Gençlerbirliği'nin hocası Ümit Özat, hocalık kariyerlerinde ikinci kez karşı karşıya geldiler. 2011-12'de Eskişehirspor'un Manisaspor'u 3-2 mağlup ettiği müsabakada Yanal, kırmızı-siyahlı ekibin başında yer alırken Ümit Özat ise Manisaspor'u çalıştırıyordu. Dün akşam ise iki teknik adam da birer puanı paylaştılar ve böylece Ersun Yanal, meslektaşı Ümit Özat'a kaybetmemiş oldu.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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