 Şok! Okay sakatlandı! – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Şok! Okay sakatlandı!

    Şok! Okay sakatlandı!

    23 yaşındaki orta saha, 38. dakikada kasığında hissettiği ağrın edeniyle oyuna devam edemedi. Okay’ın durumu bugün MR sonrası netleşecek.

    'un Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta Okay Yokuşlu talihsiz bir sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın 38. dakikasında kasık bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle hakem Fırat Aydınus'tan izin isteyerek sahadan çıktı. Trabzonspor kulüp doktoru Ufuk Şentürk'ün ilk incelemeleri sonrasında 23 yaşındaki orta sahanın devam edemeyeceği kararı verildi. Yaklaşık 5 dakika sahada 10 kişi mücadele eden Trabzon'da 42'de Castillo oyuna dahil oldu. Maçı kulübeden takip eden genç oyuncunun durumu bugün çekilecek MR sonrası netleşecek.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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