 'Rahat uyu Şehidim!' – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    'Rahat uyu Şehidim!'

    'Rahat uyu Şehidim!'

    Şehit düşen Kaymakam ’ün Mardinli çocuklara bordo-mavili takımın maçını izletme hayali gerçek oldu.

    Dün akşam oynanan -Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam 'ün Mardinli çocuklara bordo-mavili takımın maçını izletme hayali gerçek oldu. Şehit düşen Kaymakam Safitürk'ün hayali İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla başlatılan proje sonucunda gerçekleştirildi. Proje kapsamında Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu ve Yeşilli ilçelerinden 13-18 yaş arası 65'i kız 140 öğrenci ile 12 öğretmenin yer aldığı kafile önceki gün geldikleri Trabzon'da, Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmayı da Şenol Güneş Stadı'nda izledi.



    VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
    Trabzonsporlu futbolcular, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün fotoğrafının bulunduğu ve anı defterine yazdığı, "Sözüm olsun ki en yakın zamanda bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getireceğim. Onlara hem bir maç izleteceğim hem de kenti gezdireceğim" sözlerinin ve buna cevaben "Vasiyetin, bu kardeşliğin en büyük mirasıdır. Rahat uyu şehidim" ifadelerinin yer aldığı tişört ile ısınmak için sahaya çıktı. Şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk ve 4 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk de maçı izleyenler arasında yer aldı.



    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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