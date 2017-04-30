'Rahat uyu Şehidim!'
Şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün Mardinli çocuklara bordo-mavili takımın maçını izletme hayali gerçek oldu.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
Trabzonsporlu futbolcular, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün fotoğrafının bulunduğu ve anı defterine yazdığı, "Sözüm olsun ki en yakın zamanda bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getireceğim. Onlara hem bir maç izleteceğim hem de kenti gezdireceğim" sözlerinin ve buna cevaben "Vasiyetin, bu kardeşliğin en büyük mirasıdır. Rahat uyu şehidim" ifadelerinin yer aldığı tişört ile ısınmak için sahaya çıktı. Şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk ve 4 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk de maçı izleyenler arasında yer aldı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:53
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
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