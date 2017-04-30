 Onazi: Sinir bozucu – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    : Sinir bozucu

    <a href="/index/onazi?id=fad4d0c0-40b8-46bf-b547-50bc998ee0f5" class="" rel="tag">Onazi</a>: Sinir bozucu
    Trabzonsporlu , G.Birliği maçından sonra konuştu. Bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla sahipsiz top kazanan isim olan (21) Nijeryalı orta saha şunları söyledi: Bu futbol bazen gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama atamadık. Bunun sonucunda berabere bitti. Puan kaybettik ama kötü oynamadık.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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