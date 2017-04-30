Bordo-mavili takımın orta sahasının dinamosu Olcay Şahan, maç sonrası taraftardan özür diledi.

29 yaşındaki yıldız oyuncu, "Sayısız pozisyona girdik ama büyük şanssızlık yaşadık. Olmayınca olmuyor derler ya aynı onun gibi bir maç yaşadık. Bizi desteklemeye gelen taraftarlardan özür diliyorum. Onları evlerine mutlu göndermek isterdik; yapamadık. Ama böyle oynamaya devam edersek her takımı yenebiliriz"' dedi.