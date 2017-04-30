 Kablolar yanıyordu – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Kablolar yanıyordu

    Kablolar yanıyordu
    Dün akşam 'nda Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında büyük bir tehlike son arda fark edildi. Stadın hoparlör sisteminin bulunduğu alanda kablolardan bir anda kıvılcımlar yükseldi. Stat yetkililerinin zamanında fark ettiği kıvılcımlar alevlenmeden önce söndürülerek durum kontrol altına alındı.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
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