 ''İş bitiren adamımız yok'' – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    ''İş bitiren adamımız yok''

    ''İş bitiren adamımız yok''

    G.Birliği Teknik Direktörü , Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    Özat, "İyi bir mücadele oldu. Trabzonspor da iyi mücadele etti, biz de. Önde iş bitiren bir adamımız olsa deplasmanlarda daha çok puan alabiliriz. Kaldı 5 maç alabildiğimizi alacağız sonra gelecek sezona bakacağız" dedi. , kırmızı kart gören kaptan Ahmet Oğuz için de "Haftalardır iyi oynuyor. İyi oynarken böyle kırmızı kart görmek olur mu? Ona kızgınlığımın sebebi bu. Şimdi haftaya oynamayacak. 25 yaşında bir futbolcu bunu yapmamalı" ifadesini kullandı.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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