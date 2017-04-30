 İlk kez dolmadı! – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    İlk kez dolmadı!

    İlk kez dolmadı!
    'un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta tribünler ilk kez dolmadı. Sezonun ikinci yarısından itibaren takımlarına sahip çıkan taraftarlar Şenol Güneş Stadı'nı doldurmuştu. Ancak G.Birliği ile oynanan maçta tribündeki büyük boşluklar dikkat çekti. Tribünde yer alan taraftarlar 90 dakika sonunda takımı ayakta alkışlayarak uğurladı.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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