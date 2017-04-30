Genç yıldız Yusuf Yazıcı, “Bir tane atsak gerisi gelecekti ama olmadı. Taraftarımızı tebrik ediyor ve onlardan özür diliyorum” dedi.

Mehmet Ekici'den sonra şans bulan ve 2017'de en iyi çıkış yapan oyuncu olan Yusuf Yazıcı, dün akşam G.Birliği maçında suskun kaldı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 17 resmi maçta görev yapan Yusuf 5 gol atarken, 10 da asist yapmıştı. Yusuf, G.Birliği maçı sonrası şöyle konuştu: "Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Arzulu ve coşkuluyduk. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Bazen futbolda olmayınca olmuyor. Bir tane atsak gerisi gelecekti ama olmadı. Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum her maç destek veriyorlar, onların sayesinde atağa çıktığımız oluyor. Özür diliyorum onlardan."