 Ümit Özat şaşırdı kaldı! – Fotomaç – 29 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    şaşırdı kaldı!

    Ümit Özat şaşırdı kaldı!

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör , golcü sorunu yaşadıklarına dikkat çekti.

    Özat, "Trabzonspor baskılı, iyi oynadı. Özellikle yeni stadıyla eski günlerine dönme yolunda büyük adım atmış. Mükemmel bir stat ve takım daha iyiye gidiyor. Maçın başında Luccas'ın pozisyonu o gol olsa daha çok öne çıkan, gol arayan bir takım olabilirdik. Güzel, zevkli bir mücadele oldu. Önceden Avni Aker'e gelirken, futbolculuğumuz zamanındaki atmosferi gördük. Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Buradan alınan bir puan değerli."

    Golcü oyuncu sorunu yaşadıklarını belirten Özat, "Biz takım savunmasıyla bir yere gelen takımız. Önde bir golcü oyuncumuz olsa bugün aldığımız puanın çok daha üstünde olabilirdik. Serdar ve Aydın iki kanat oyuncumuzla kaleye gidiyoruz. Buradan 3 puandan almak isterdik sonuçta hiçbir stat çıkılmaz değil. Kazanamadıktan sonra kaybetmemekte futbolun içerisinde var" ifadelerini kullandı.

    Özat, Trabzonspor'un yeni stadının çok güzel olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ümit Özat şaşırdı kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.