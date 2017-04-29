Trabzonspor'da sakatlık şoku
Bordo-Mavililerin genç oyuncusu Okay Yokuşlu, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlandı
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:15
- "Açık ara lider..."
Toplam 1
Yorum
ADEM33 ANCAK KONUSUN DELİKANLI OLDUGUNUZU DUSUNUYORUM VE AZIZ YILDIRIMIN KARSISINA CIKIN ARTIK FB ONUN ELINDEN ALIN LUTFEN
- Beşiktaş'ın Başakşehir'e şansı tutmuyor
Toplam 2
Yorum
advers Konyada bir aralar öyleydi . Üstelik Başakşehire geçen sezonun ilk maçında 4 tane attık diye hatırlıyorum yanılıyorsam düzeltin !
- Çekiniyorlar!
Toplam 12
Yorum
advers Sayın Orman Köln FC'nin kalecisi Timo Horn'a dikkatinizi çekmek isterim böyle bir kalecinin Beşiktaş'ta olması mutlaka gerekiyor
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