 Trabzonspor'da sakatlık şoku – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    'da sakatlık şoku

    Trabzonspor'da sakatlık şoku

    Bordo-Mavililerin genç oyuncusu Okay Yokuşlu, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlandı

    Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan 'da sakatlık şoku yaşandı. Sol kasığında yaşadığı sakatlık sonrası sana kenarında tedavi olan, ancak daha sonrasında oyuna devam edemeyen Okay Yokuşlu, mücadelenin 42. dakikasında yerine Castillo'ya bıraktı.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:15
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