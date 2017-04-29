Trabzonspor - Gençlerbirliği | Canlı Anlatım
Trabzonspor G.Birliği’ni yenerse hem Avrupa iddiasını sürdürecek hem de 4. sıraya çıkma şansı yakalayacak. Zorlu mücadele saat 19.00'da başladı.
Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor, ligin 29'uncu hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Ligin 2'nci yarısında geride kalan 12 haftada sadece 1 mağlubiyet alarak topladığı 29 puanla Avrupa için iddialı konuma gelen Fırtına, rakiplerini yakalama fırsatı için Gençlerbirliği'ni devirmeye çalışacak. Bu karşılaşmayı kazanması halinde hem Avrupa kupalarına katılma noktasındaki iddiasını bir daha ortaya koyacak olan Karadeniz ekibi, hem de Galatasaray'ın puan kaybetmesi durumunda 4. sıraya yükselme avantajını elde edecek.
HOCALARIN İKİNCİ KARŞILAŞMASI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Gençlerbirliği'nin hocası Ümit Özat, hocalık kariyerlerinde ikinci kez bugün karşılaşıyorlar. 2011-12'de Eskişehirspor'un Manisaspor'u 3-2 yendiği müsabakada Yanal, kırmızı-siyahlı ekibin başında yer alırken Ümit Özat ise Manisaspor'u çalıştırıyordu.
FIRTINA 37-12 ÖNDE
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 66'ncı kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 65 lig karşılaşmasında bordo-mavililerin 37, başkent ekibinin 12 galibiyeti bulunuyor. 16 mücadele ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 126 gol attı, kalesinde 62 gol gördü. Fırtına bugün de kazanmak istiyor.
SON 4 MAÇI KAZANDI
Fırtına, Gençlerbirliği ile kendi evinde oynadığı 32 Süper Lig maçında 23 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavili takım, sahasındaki son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. En son 2011-2012 sezonunda kendi evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi; 2012- 13'te 2-0, 2013-14'te 3-0, 2014-15'te 4-1, geçen sezon 1-0 galip geldi.
FİKSTÜR AVANTAJI TRABZON'DA
Karadeniz ekibi, Avrupa kupaları yolunda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre fikstür avantajına sahip. Gençlerbirliği ve Kayserispor ile üst üste evinde oynayacak olan Trabzonspor, bu maçları kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bordo-mavililerin ilk hedefinde ise arasında 2 puanlık farkın bulunduğu Galatasaray var. Ersun Yanal ve oyuncuları ortaya koydukları performansla aradaki puan farkını eritmeyi başarırken, bundan sonraki süreçte sarı-kırmızılı takımı geçmeyi planlıyor. Trabzonspor kalan 6 haftalık bölümünde sırasıyla Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Bursaspor ile oynayacak. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım, Adanaspor ve Fenerbahçe deplasmanlarına gidecek.
STAT: Medical Park Arena
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf, N'Doye, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur, Scekic, Claro, Palitsevich, Rantie, Khalili, Anıl Karaer, Aydın, Serdar Gürler
TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:07
- ‘Aranguez’i de yanında getirir’
Toplam 5
Yorum
Murat Fenerbahcenin basina lucescu yada mustafa denizlinin gecmesini istiyom forvet olarak adanasporun forveti istiyom lutfen iyi hoca gelsin
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 20
Yorum
Fbli ofsayt olmayan kaleciyle karşı karşı kalacğımız pozisyon ve lensin düdük çaldıktan sonra attığı golün iptali hakemle yendiğimiz maç mı?!
- "Cezayı hala çok ağır buluyorum"
Toplam 2
Yorum
ofof Ben Cezani az buldum.
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