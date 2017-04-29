 Şota kitap yazdı – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Şota kitap yazdı

    Şota kitap yazdı
    Trabzon'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen kitap fuarının açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzonspor'un efsane oyuncularından Şota Arveladze de katıldı. Şota, "Ben buraya 3. defa geliyorum. İlk kez futbolcu olarak geldim. Sonra teknik direktör olarak geldim. Bugün kitap yazarı olarak geldim" dedi. Bakan Soylu, Şota ile sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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