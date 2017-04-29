Şota kitap yazdı
Trabzon'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen kitap fuarının açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzonspor'un efsane oyuncularından Şota Arveladze de katıldı. Şota, "Ben buraya 3. defa geliyorum. İlk kez futbolcu olarak geldim. Sonra teknik direktör olarak geldim. Bugün kitap yazarı olarak geldim" dedi. Bakan Soylu, Şota ile sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
Şota kitap yazdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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