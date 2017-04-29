''Seneye kupa bizim''
Olcay Şahan, fırtına gibi eseceklerini söyledi: “İlk yarıda iki galibiyet daha almış olsaydık şimdi şampiyonluğa oynuyorduk Ama seneye biz şampiyon olacağız. Bunun temellerini şimdiden atıyoruz”
Bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu Olcay Şahan, kulüp sitesine önemli açıklamalar yaptı. İşte 29 yaşındaki orta sahanın sözlerinin satır başları:
-Topladığımız puana bakarsak ligin ikinci yarısının en iyi takımı biziz. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak.
-İlk yarıda iki galibiyet daha alsaydık bugün şampiyonluk için yarışının içinde biz de olacaktık. Bizim hedefimiz gelecek sezon şampiyonluğa oynamak. Bunun da temellerini oluşturuyoruz.
-Bu sezon gollerimden çok asistlerimle ön plana çıktım. Burada oyun felsefem biraz değişti. O nedenle daha çok asist yapmayı tercih ediyorum. Ama taraftar buna alışmasın. Seneye daha çok gol atacağım.
-Genç oyunculardan oluşan bir takımımız var. Bazen tecrübe eksikliği oluyor. Ancak genç oyuncularımız çok kaliteli. Hatta benim gördüğüm en iyi yetenekler burada.
TARİH YAZMAYA BAŞLARIZ
Olcay, "Takımda hiçbir oyuncunun egosu yok. Zaten başarı için karakterli oyunculara ihtiyaç var. Bizim takım da böyle oyunculardan oluşuyor. Ben inanıyorum ki gelecek sezondan itibaren Trabzonspor yeniden tarih yazmaya başlayacak ve insanlar bizi konuşacak" dedi.
YENİ STADIMIZ BİZİ COŞTURDU
Olcay, ikinci yarıdaki çıkışta yeni stadyumun etkisinin oldukça fazla olduğunu vurguladı. Bordomavili yıldız, "Sezonun ikinci yarısında en büyük katkıyı yeni stadyumumuz yaptı. Takımımız ilk yarıda 7 bin civarında taraftara oynarken şimdi 25-30 bin taraftar ortalamasını yakaladı. Bu durum, maça zaten 1-0 önde başlamamızı sağlıyor" diye konuştu.
-Topladığımız puana bakarsak ligin ikinci yarısının en iyi takımı biziz. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak.
-İlk yarıda iki galibiyet daha alsaydık bugün şampiyonluk için yarışının içinde biz de olacaktık. Bizim hedefimiz gelecek sezon şampiyonluğa oynamak. Bunun da temellerini oluşturuyoruz.
-Bu sezon gollerimden çok asistlerimle ön plana çıktım. Burada oyun felsefem biraz değişti. O nedenle daha çok asist yapmayı tercih ediyorum. Ama taraftar buna alışmasın. Seneye daha çok gol atacağım.
-Genç oyunculardan oluşan bir takımımız var. Bazen tecrübe eksikliği oluyor. Ancak genç oyuncularımız çok kaliteli. Hatta benim gördüğüm en iyi yetenekler burada.
TARİH YAZMAYA BAŞLARIZ
Olcay, "Takımda hiçbir oyuncunun egosu yok. Zaten başarı için karakterli oyunculara ihtiyaç var. Bizim takım da böyle oyunculardan oluşuyor. Ben inanıyorum ki gelecek sezondan itibaren Trabzonspor yeniden tarih yazmaya başlayacak ve insanlar bizi konuşacak" dedi.
YENİ STADIMIZ BİZİ COŞTURDU
Olcay, ikinci yarıdaki çıkışta yeni stadyumun etkisinin oldukça fazla olduğunu vurguladı. Bordomavili yıldız, "Sezonun ikinci yarısında en büyük katkıyı yeni stadyumumuz yaptı. Takımımız ilk yarıda 7 bin civarında taraftara oynarken şimdi 25-30 bin taraftar ortalamasını yakaladı. Bu durum, maça zaten 1-0 önde başlamamızı sağlıyor" diye konuştu.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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