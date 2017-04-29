 Rodallega rekor kırdı! – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    rekor kırdı!

    Rodallega rekor kırdı!

    sezonun şut rekorunu kırdı

    Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği le sahasında 0-0 berabere kaldı. Bordo mavililer bir çok net pozisyondan gol çıkaramazken Hugo bu sezonun şut rekoruna imza attı. Kolombiyalı golcü maç boyunca 11 şutla kaleyi yoklarken bu istatistik sezonun rekoru oldu. Rodallega bir maç boyunca en çok şut çeken futbolcu oldu.

    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:54
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