Rodallega rekor kırdı!
Rodallega sezonun şut rekorunu kırdı
Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği le sahasında 0-0 berabere kaldı. Bordo mavililer bir çok net pozisyondan gol çıkaramazken Hugo Rodallega bu sezonun şut rekoruna imza attı. Kolombiyalı golcü maç boyunca 11 şutla kaleyi yoklarken bu istatistik sezonun rekoru oldu. Rodallega bir maç boyunca en çok şut çeken futbolcu oldu.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mosturoğlu: "Obradovic’e güveniyoruz"
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Yorum
POYRAZ Yakamızdan bir düşüp gitmediniz yapıştınız ustanızla birlikte koltuklara.Şekip bey o koltuklar çokmu rahat oturan birdaha kalkmak bilmiyor.
- Olaylı derbi Fener'in!
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POYRAZ Misafir gelmiş kızlara bunu nasıl yaparlar ben FB li olarak ne böyle kupa isterim nede şampiyonluk.Şampiyonluk için herşey mübah değildir.
- Lens'in takımı küme düştü
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dassa Nasıl bir sevinmektir
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