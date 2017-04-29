İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen ve 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Safitürk'ün hayali İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla başlatılan proje sonucunda gerçekleştirildi.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün, Kızıltepe Trabzonsporlular Derneğini ziyareti sırasında anı defterine, hayalinin bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getirerek maç izlettirmek olduğundan yola çıkılan proje kapsamında, Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu ve Yeşilli ilçelerinden 13-18 yaş arası 65'i kız 140 öğrenci ile 12 öğretmenin yer aldığı kafile dün geldikleri Trabzon'da, Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmayı da Medical Park Arena'da izledi.

Şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk ve 4 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk de maçı izleyenler arasında yer aldı.

- Safitürk fotoğraflı tişört ile sahaya çıktılar



Trabzonsporlu futbolcular, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün fotoğrafının bulunduğu ve anı defterine yazdığı, "Sözüm olsun ki en yakın zamanda bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getireceğim. Onlara hem bir maç izleteceğim hem de kenti gezdireceğim" sözlerinin ve buna cevaben "Vasiyetin, bu kardeşliğin en büyük mirasıdır. Rahat uyu şehidim" ifadelerinin yer aldığı tişört ile ısınmak için sahaya çıktı.

Bu arada bordo-mavili takımın kaptanı Onur Recep Kıvrak, maç öncesi Mardinli öğrencilerin yer aldığı tribünün önüne gelerek kafile ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonsporlu futbolcular sahaya Safitürk'ün fotoğrafının yer aldığı, "Ömrün vefası olmasa da kardeşin vefası vardır. Trabzon-Mardin kardeşliği' yazılı pankartla çıktı.

Trabzonspor taraftarları maç öncesi "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları ile teröre tepki gösterdi.