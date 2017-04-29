Rahat uyu şehidim

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün hayali gerçek oluyor, 150 Mardinli öğrenci bugün maçı tribünden izleyecek

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Mardinli çocuklara Trabzonspor maçı izlettirme hayali gerçek oluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor'un işbirliği ile Mardinli 150 öğrenci Trabzon'a geldi. Üç gün boyunca Trabzon'da ağırlanacak öğrenciler, G.Birliği maçını tribünden takip edecek. Ayrıca şehidimizin eşi Ayşegül Safitürk ve 4 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk ve babası da maçı izleyecek. Başkan Muharrem Usta, "Çok iyi bir Trabzonspor taraftarı da olan kaymakamımızın bir hayali vardı. Onu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.