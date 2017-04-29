Rahat uyu şehidim
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün hayali gerçek oluyor, 150 Mardinli öğrenci bugün maçı tribünden izleyecek
Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Mardinli çocuklara Trabzonspor maçı izlettirme hayali gerçek oluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor'un işbirliği ile Mardinli 150 öğrenci Trabzon'a geldi. Üç gün boyunca Trabzon'da ağırlanacak öğrenciler, G.Birliği maçını tribünden takip edecek. Ayrıca şehidimizin eşi Ayşegül Safitürk ve 4 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk ve babası da maçı izleyecek. Başkan Muharrem Usta, "Çok iyi bir Trabzonspor taraftarı da olan kaymakamımızın bir hayali vardı. Onu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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