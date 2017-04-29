Kaza istemiyorum

Teknik patron Yanal, talebelerini uyardı: “Önce Gençlerbirliği’ni ardından da Kayserispor’u yenmemiz gerek Bu iki karşılaşma Avrupa yolunda kritik önemde. Gerekeni yapın”

Süper Lig'in ikinci yarısında yakalanan çıkışın ardından Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı konuma gelen Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, kendi sahalarında peş peşe oynayacakları Gençlerbirliği ve Kayserispor maçlarına büyük önem veriyor. 2 maçı kayıpsız geçip Avrupa yolundaki yürüyüşlerini emin adımlarla sürdürmek isteyen Yanal, her fırsatta oyuncularına bu maçların önemini de anlatıyor. Maçları tek tek değerlendirdiklerini ancak kendi sahalarında arka arkaya çıkacakları 2 karşılaşmanın hedefleri doğrultusunda kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Yanal şunları dile getirdi:



ERSUN YANAL'A SÖZ VERDİLER

"Öncelikle Gençlerbirliği maçına odaklanın ve başka bir şey düşünmeyin. Rakibimizin ligdeki rahat konumu bu maçın kolay olmayacağının göstergesidir. Ancak kalitenizi sahaya yansıttığınızda kazanamayacağımız maç yok. 2 maçta 6 puan önümüzü açar ancak öncelikli hedefimiz Gençlerbirliği." Bu konuşma sonrası futbolcuların hocalarına, "Merak etmeyin. Taraftarımızın desteği ile her takımı yenebiliriz. Takımdaki herkes Avrupa için yeni bir seri yakalamamız gerektiğinin farkında. Kalan 6 maçı da kazanmak için kenetlendik" dediği belirtildi.