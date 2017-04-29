İlk 4 aşkına

Trabzonspor G.Birliği’ni yenerse hem Avrupa iddiasını sürdürecek hem de 4. sıraya çıkma şansı yakalayacak

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor, ligin 29'uncu hafta karşılaşmasında bugün Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Ligin 2'nci yarısında geride kalan 12 haftada sadece 1 mağlubiyet alarak topladığı 29 puanla Avrupa için iddialı konuma gelen Fırtına, rakiplerini yakalama fırsatı için Gençlerbirliği'ni devirmeye çalışacak. Bu karşılaşmayı kazanması halinde hem Avrupa kupalarına katılma noktasındaki iddiasını bir daha ortaya koyacak olan Karadeniz ekibi, hem de Galatasaray'ın puan kaybetmesi durumunda 4. sıraya yükselme avantajını elde edecek. 28'inci haftada Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçta 2 forvet Rodallega ve N'Doye'a birlikte görev verip hücum zenginliğini artıran Ersun Yanal'ın G.Birliği karşısında da aynı 11'i büyük oranda koruyacağı bildirildi. Deneyimli hocanın sadece, cezası biten kaleci Onur Kıvrak'ı Esteban'ın yerine oynatması bekleniyor.



Hocaların ikinci karşılaşması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Gençlerbirliği'nin hocası Ümit Özat, hocalık kariyerlerinde ikinci kez bugün karşılaşacaklar. 2011-12'de Eskişehirspor'un Manisaspor'u 3-2 yendiği müsabakada Yanal, kırmızı-siyahlı ekibin başında yer alırken Ümit Özat ise Manisaspor'u çalıştırıyordu.



Fırtına 37-12 önde

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, bugün Süper Lig'de 66'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 65 lig karşılaşmasında bordo-mavililerin 37, başkent ekibinin 12 galibiyeti bulunuyor. 16 mücadele ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 126 gol attı, kalesinde 62 gol gördü. Fırtına bugün de kazanmak istiyor.



Son 4 maçı kazandı

Fırtına, bugün karşılaşacağı Gençlerbirliği ile kendi evinde oynadığı 32 Süper Lig maçında 23 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Bordomavili takım, sahasındaki son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. En son 2011-2012 sezonunda kendi evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi; 2012- 13'te 2-0, 2013-14'te 3-0, 2014-15'te 4-1, geçen sezon 1-0 galip geldi.



Fikstür avantajı Trabzon'da

Karadeniz ekibi, Avrupa kupaları yolunda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre fikstür avantajına sahip. Gençlerbirliği ve Kayserispor ile üst üste evinde oynayacak olan Trabzonspor, bu maçları kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bordo-mavililerin ilk hedefinde ise arasında 2 puanlık farkın bulunduğu Galatasaray var. Ersun Yanal ve oyuncuları ortaya koydukları performansla aradaki puan farkını eritmeyi başarırken, bundan sonraki süreçte sarı-kırmızılı takımı geçmeyi planlıyor. Trabzonspor kalan 6 haftalık bölümünde sırasıyla Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Bursaspor ile oynayacak. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım, Adanaspor ve Fenerbahçe deplasmanlarına gidecek.



Yunus Emre SEL