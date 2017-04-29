 Horon halkası genişlesin – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Horon halkası genişlesin

    Horon halkası genişlesin

    Yönetici , Gençlerbirliği maçında takımın yalnız bırakılmaması için taraftarlara "Tribünleri doldurup horon halkasını genişletelim" çağrısı yaptı.

    Saral, "Avrupa kupaları için iddialı bir konuma gelen takımımıza, bu süreçte desteğimiz artarak devam etmelidir. Tribünde yerimizi alarak takımımıza destek olmalıyız. Gelecek sezon gösterime girecek olan şampiyonluk filminin fragmanını yayınladığımız bu süreçte, camia olarak yek vücut hareket etmeliyiz. Birlik ve bütünlüğümüzü herkese bir kez daha göstermeliyiz" dedi.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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