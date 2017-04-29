Horon halkası genişlesin
Yönetici Gökhan Saral, Gençlerbirliği maçında takımın yalnız bırakılmaması için taraftarlara "Tribünleri doldurup horon halkasını genişletelim" çağrısı yaptı.
Saral, "Avrupa kupaları için iddialı bir konuma gelen takımımıza, bu süreçte desteğimiz artarak devam etmelidir. Tribünde yerimizi alarak takımımıza destek olmalıyız. Gelecek sezon gösterime girecek olan şampiyonluk filminin fragmanını yayınladığımız bu süreçte, camia olarak yek vücut hareket etmeliyiz. Birlik ve bütünlüğümüzü herkese bir kez daha göstermeliyiz" dedi.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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