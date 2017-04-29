Horon halkası genişlesin

Yönetici Gökhan Saral, Gençlerbirliği maçında takımın yalnız bırakılmaması için taraftarlara "Tribünleri doldurup horon halkasını genişletelim" çağrısı yaptı.

Saral, "Avrupa kupaları için iddialı bir konuma gelen takımımıza, bu süreçte desteğimiz artarak devam etmelidir. Tribünde yerimizi alarak takımımıza destek olmalıyız. Gelecek sezon gösterime girecek olan şampiyonluk filminin fragmanını yayınladığımız bu süreçte, camia olarak yek vücut hareket etmeliyiz. Birlik ve bütünlüğümüzü herkese bir kez daha göstermeliyiz" dedi.