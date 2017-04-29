Ersun Yanal: Gelişiyoruz

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, taraftarların beklentisi olan coşkulu takımı kurma ve onu geliştirme yolunda iyi yol aldıklarını söyledi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Aytemiz Alanyaspor ile sahalarında golsüz berabere kaldıkları maça benzer bir karşılaşmanın oynandığını belirterek, "Oyunun durduğu, rakibin oyunu yavaşlatmaya çalıştığı bölümde bizim hızlandıracak tutumu sağlamamız gerekiyordu. İlk yarıda eksik kaldığımız taraf buydu." dedi.

Gelişen bir takım olduklarını ifade eden Yanal, "Her geçen gün daha fazlasıyla üstüne koymaya çalışan takımız. İlk yarı 19 dakika oynandı. Bu oldukça düşük süre. Bu süreyi uzatacak tutumla, baskıyla rakibe karşı koymalıydık. Bir taraftan da hakem yönetimin biraz katkısı oldu ama buna tavır göstermeliydik. İkinci yarı zaman zaman bunu gösterdik ancak sonlarda arttırmamız gerekiyordu." şeklinde konuştu.

Rakipleri karşısında girdikleri gol fırsatlarını değerlendiremediklerini de vurgulayan Ersun Yanal, şunları kaydetti:

"En azından Trabzonspor taraftarının beklentisi olan coşkulu takımı kurma ve onu geliştirme yolunda iyi yol aldığımızı düşünüyorum. Rakip en az gol yiyen takımlardan bir tanesi. Biz de az gol yiyen bir takımız. Duran top haricinde pozisyon vermedik. Savunmayı iyi paylaştık. Öndeki becerimizi arttırmalıydık. Bunun artacağına her zaman böyle olmayacağına inanıyorum. Oyuncularımızın çalışmaları ve çözümleri daha sonra skor olarak dönecektir."

Yanal, Okay Yokuşlu'nun ilk yarıda sakatlığı nedeniyle devam edemediğini dile getirerek, "Hafif bir ağrısı vardı. Daha büyük sakatlığa neden olmaması için risk etmedik. Yarın dinlenecek pazartesi tetkikten sonra sonucu açıklarız." diye konuştu.

Ersun Yanal, Yusuf Erdoğan'ın kadroya alınmamasının ise teknik bir konu olduğunu sözlerine ekledi.