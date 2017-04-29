Cyzio özlem giderdi
Trabzo nspor'da 1991-93 yıllarında forma giyen Polonyalı eski forvet Jacek Cyzio, 24 yıl aradan sonra eşi Beata ile Trabzon'a gelerek özlem giderdi. Cyzio, "Eski takımımı her zaman internetten takip ediyorum. Bu sene takım başta iyi değildi ama şimdi çok iyi futbol oynuyor. Avrupa kupalarına katılmayı hak ediyor" diye konuştu.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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