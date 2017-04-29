Cyzio özlem giderdi

Trabzo nspor'da 1991-93 yıllarında forma giyen Polonyalı eski forvet Jacek Cyzio, 24 yıl aradan sonra eşi Beata ile Trabzon'a gelerek özlem giderdi. Cyzio, "Eski takımımı her zaman internetten takip ediyorum. Bu sene takım başta iyi değildi ama şimdi çok iyi futbol oynuyor. Avrupa kupalarına katılmayı hak ediyor" diye konuştu.