 Cyzio özlem giderdi – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    özlem giderdi

    Cyzio özlem giderdi
    Trabzo nspor'da 1991-93 yıllarında forma giyen Polonyalı eski forvet Jacek Cyzio, 24 yıl aradan sonra eşi Beata ile Trabzon'a gelerek özlem giderdi. Cyzio, "Eski takımımı her zaman internetten takip ediyorum. Bu sene takım başta iyi değildi ama şimdi çok iyi futbol oynuyor. Avrupa kupalarına katılmayı hak ediyor" diye konuştu.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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