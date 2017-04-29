2017’de bir kez yenildi

2017 yılında oynadığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, müthiş çıkışıyla ligin ikinci devresinde 29 puan topladı. Genel tabloda ise 14 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Ersun Yanal'ın takımı, 47 puanla G.Saray'ın 2 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, kalan 6 maçı da almak istiyor.