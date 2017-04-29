2017’de bir kez yenildi
2017 yılında oynadığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, müthiş çıkışıyla ligin ikinci devresinde 29 puan topladı. Genel tabloda ise 14 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Ersun Yanal'ın takımı, 47 puanla G.Saray'ın 2 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, kalan 6 maçı da almak istiyor.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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