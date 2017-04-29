 2017’de bir kez yenildi – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    2017’de bir kez yenildi

    2017’de bir kez yenildi
    2017 yılında oynadığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, müthiş çıkışıyla ligin ikinci devresinde 29 puan topladı. Genel tabloda ise 14 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Ersun Yanal'ın takımı, 47 puanla G.Saray'ın 2 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, kalan 6 maçı da almak istiyor.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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