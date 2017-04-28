''Seneye kupa bizim''

Bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu, kulüp sitesine önemli açıklamalar yaptı. İşte 29 yaşındaki orta sahanın sözlerinin satır başları:-Topladığımız puana bakarsak ligin ikinci yarısının en iyi takımı biziz. Hedefimizkupalarına katılmak.-İlk yarıda iki galibiyet daha alsaydık bugün şampiyonluk için yarışının içinde biz de olacaktık. Bizim hedefimiz gelecek sezonoynamak. Bunun da temellerini oluşturuyoruz.-Bu sezon gollerimden çok asistlerimle ön plana çıktım. Burada oyunbiraz değişti. O nedenle daha çok asist yapmayı tercih ediyorum. Ama taraftar buna alışmasın. Seneye daha çok gol atacağım.-Genç oyunculardan oluşan bir takımımız var. Bazen tecrübe eksikliği oluyor. Ancak genç oyuncularımızHatta benim gördüğüm en iyi yetenekler burada.Olcay, "Takımda hiçbir oyuncunun egosu yok. Zaten başarı için karakterli oyunculara ihtiyaç var. Bizim takım da böyle oyunculardan oluşuyor. Ben inanıyorum ki gelecek sezondan itibaren Trabzonspor yeniden tarih yazmaya başlayacak ve insanlar bizi konuşacak" dedi.Olcay, ikinci yarıdaki çıkışta yeni stadyumun etkisinin oldukça fazla olduğunu vurguladı.yıldız, "Sezonun ikinci yarısında en büyük katkıyı yeni stadyumumuz yaptı. Takımımız ilk yarıda 7 bin civarında taraftara oynarken şimdiortalamasını yakaladı. Bu durum, maça zaten 1-0 önde başlamamızı sağlıyor" diye konuştu.