''Seneye kupa bizim''
Olcay Şahan, fırtına gibi eseceklerini söyledi: “İlk yarıda iki galibiyet daha almış olsaydık şimdi şampiyonluğa oynuyorduk Ama seneye biz şampiyon olacağız. Bunun temellerini şimdiden atıyoruz”
-Topladığımız puana bakarsak ligin ikinci yarısının en iyi takımı biziz. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak.
-İlk yarıda iki galibiyet daha alsaydık bugün şampiyonluk için yarışının içinde biz de olacaktık. Bizim hedefimiz gelecek sezon şampiyonluğa oynamak. Bunun da temellerini oluşturuyoruz.
-Bu sezon gollerimden çok asistlerimle ön plana çıktım. Burada oyun felsefem biraz değişti. O nedenle daha çok asist yapmayı tercih ediyorum. Ama taraftar buna alışmasın. Seneye daha çok gol atacağım.
-Genç oyunculardan oluşan bir takımımız var. Bazen tecrübe eksikliği oluyor. Ancak genç oyuncularımız çok kaliteli. Hatta benim gördüğüm en iyi yetenekler burada.
TARİH YAZMAYA BAŞLARIZ
Olcay, "Takımda hiçbir oyuncunun egosu yok. Zaten başarı için karakterli oyunculara ihtiyaç var. Bizim takım da böyle oyunculardan oluşuyor. Ben inanıyorum ki gelecek sezondan itibaren Trabzonspor yeniden tarih yazmaya başlayacak ve insanlar bizi konuşacak" dedi.
YENİ STADIMIZ BİZİ COŞTURDU
Olcay, ikinci yarıdaki çıkışta yeni stadyumun etkisinin oldukça fazla olduğunu vurguladı. Bordomavili yıldız, "Sezonun ikinci yarısında en büyük katkıyı yeni stadyumumuz yaptı. Takımımız ilk yarıda 7 bin civarında taraftara oynarken şimdi 25-30 bin taraftar ortalamasını yakaladı. Bu durum, maça zaten 1-0 önde başlamamızı sağlıyor" diye konuştu.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:27
- O kupa bizim olacak
Toplam 7
Yorum
Hasetler Efes adına konuşan, Fb düşmanı gizli sürüngenler sizin takımlarınız sahi nerede? Ne o adınızı kullanmaktan utanıyor musunuz yoksa?
- Olcay Şahan gelecek sezon için konuştu
Toplam 6
Yorum
efe yahu size Beşiktaş takımımızın ruhu olan OLCAYI verdik.Nankör olmayın.Trabzonun hali ortadaydı.Şimdi güzel bir hava yakalandı.
- Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Toplam 1
Yorum
istifa yönetim... çift idmanlar sezon başı yapılması lazımdı lig bitiyor sen idman peşindesin taktik çalış takım dikine oynamıyor şutlar fiyasko ortalar bitik
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