 Şehidimizin hayali gerçekleşiyor – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Şehidimizin hayali gerçekleşiyor

    Şehidimizin hayali gerçekleşiyor
    İçişleri Bakanı 'nun talimatıyla başlatılan proje kapsamında, Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen taraftarı Kaymakam 'ün Mardinli çocuklara Trabzonspor maçı izlettirme hayali, hayata geçirilecek. Mardin'den 150 kişilik öğrenci kafilesinin bu akşam Trabzon'a geleceği ve yarın G.Birliği maçını tribünden izleyeceği belirtildi. Rahmetli şehit kaymakamımızın eşi, 4 yaşındaki oğlu ve babası da bu organizasyona katılacak.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:21
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