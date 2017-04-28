 Rodallega hırs küpü – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Rodallega hırs küpü

    Rodallega hırs küpü
    Fırtına'nın gol makinesi , "Formum her geçen gün artıyor. Bunu herkes görmeli" dedi. 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet, "Trabzonspor'un başarısı için yüzde yüz konsantre durumdayım. Her geçen gün daha iyi olacağım ve gollerimle taraftarı ayağa kaldıracağım. Yeter ki onlar bizi yalnız bırakmasın" ifadesini kullandı.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:53
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