 PFDK’dan çok ağır fatura – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    ’dan çok ağır fatura

    PFDK’dan çok ağır fatura
    'dan 'a ağır fatura. Kurul dün yaptığı toplantıda, bordo-mavililere Antalyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezonda misafir olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260 bin TL ceza kesti ve tribünde olan misafir takım taraftarlarının pasoliglerini bir maç bloke etti.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
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