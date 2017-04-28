Kiralık aşk Burak
Trabzonspor, 31 yaşındaki golcüde büyük mesafe kat etti. Bordo-mavililerde 50. yılın bombası olarak hedefteki golcü Burak Yılmaz için girişimler son aşamada Burak’ın kulübünün 6-7 milyon euro bonservis istemesi üzerine ‘B planı’ yani kiralık teklifi devrede.
GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Burak Yılmaz için yapılan temasta, Pekin ekibinin G.Saray'a ödediği 8 milyon euro'yu talep ettiği, Trabzonspor'un ise bu rakamları ödeyemeyeceğini ilettiği ifade edildi. Bordo-mavililerin, yüksek bonservis nedeniyle 'kiralama formülünü' devreye soktuğu, 1 yıllık kiralama bedeli için 2 milyon euro ödemeyi taahhüt ettiği dile getirildi. Burak'ın da Çin'de mutsuz olduğu ve yakın çevresine Trabzonspor'a dönmeyi çok istediğini söylediği belirtildi.
ERSUN YANAL'A SÖZ
Bordo-mavililerin bu transferde ısrarcı olmasının baş aktörü ise Ersun Yanal. Yanal'ın 31 yaşındaki forvet konusunda Başkan Usta'ya "Şampiyon kadronun en temel parçası. Mutlaka Burak'ı istiyorum" diyerek baskı yapması üzerine transfer için yoğun şekilde çalışılıyor. Usta'nın Yanal'ın bu ısrarı üzerine "50. yıl için sana Burak'ı hediye edeceğim" sözünü verdiği ifade edildi.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:23
- O kupa bizim olacak
Toplam 7
Yorum
Hasetler Efes adına konuşan, Fb düşmanı gizli sürüngenler sizin takımlarınız sahi nerede? Ne o adınızı kullanmaktan utanıyor musunuz yoksa?
- Olcay Şahan gelecek sezon için konuştu
Toplam 6
Yorum
efe yahu size Beşiktaş takımımızın ruhu olan OLCAYI verdik.Nankör olmayın.Trabzonun hali ortadaydı.Şimdi güzel bir hava yakalandı.
- Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Toplam 1
Yorum
istifa yönetim... çift idmanlar sezon başı yapılması lazımdı lig bitiyor sen idman peşindesin taktik çalış takım dikine oynamıyor şutlar fiyasko ortalar bitik
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