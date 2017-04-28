 Kiralık aşk Burak – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Kiralık aşk Burak

    Kiralık aşk Burak

    , 31 yaşındaki golcüde büyük mesafe kat etti. Bordo-mavililerde 50. yılın bombası olarak hedefteki golcü için girişimler son aşamada Burak’ın kulübünün 6-7 milyon euro bonservis istemesi üzerine ‘B planı’ yani kiralık teklifi devrede.

    'un Burak aşkı... Bordo-mavili yönetim, şampiyonluk hedeflenen gelecek sezon için eski golcüleri 'ı geri getirmek için harıl harıl çalışıyor. Başkan Muharrem Usta birkaç gün önce, "Burak ile sık sık görüşüyoruz" diyerek golcü oyuncu ile temasların sürdüğünü ortaya koyarken, transferde sessiz ve derinden gidilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Karadeniz ekibi, Çin kulübü Beijing Guoan'ın transferde sorun oluşturmaması için ara sıra 'gündemde yok' mesajını tekrarlanıyor.

    GERİ DÖNMEK İSTİYOR
    Burak Yılmaz için yapılan temasta, Pekin ekibinin G.Saray'a ödediği 8 milyon euro'yu talep ettiği, Trabzonspor'un ise bu rakamları ödeyemeyeceğini ilettiği ifade edildi. Bordo-mavililerin, yüksek bonservis nedeniyle 'kiralama formülünü' devreye soktuğu, 1 yıllık kiralama bedeli için 2 milyon euro ödemeyi taahhüt ettiği dile getirildi. Burak'ın da Çin'de mutsuz olduğu ve yakın çevresine Trabzonspor'a dönmeyi çok istediğini söylediği belirtildi.

    ERSUN YANAL'A SÖZ
    Bordo-mavililerin bu transferde ısrarcı olmasının baş aktörü ise Ersun Yanal. Yanal'ın 31 yaşındaki forvet konusunda Başkan Usta'ya "Şampiyon kadronun en temel parçası. Mutlaka Burak'ı istiyorum" diyerek baskı yapması üzerine transfer için yoğun şekilde çalışılıyor. Usta'nın Yanal'ın bu ısrarı üzerine "50. yıl için sana Burak'ı hediye edeceğim" sözünü verdiği ifade edildi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:23
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