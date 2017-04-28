 Keyifler süper – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Keyifler süper

    Keyifler süper
    yarınki G.Birliği maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda oyuncuların oldukça neşeli oluşu dikkat çekti. Özellikle taktik idmanda kazanan takımın neşeli görüntüleri dikkat çekerken, adı transfer dedikodularına karışan Onur da en keyifli isimler arasında yer aldı.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:52
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