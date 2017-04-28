 ''Hiçbir yere gitmem'' – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    ''Hiçbir yere gitmem''

    ''Hiçbir yere gitmem''

    Dinamo Kiev’in teklifine Uğur’un yanıtı: Futbolu

    Performansıyla savunmanın bel kemiği haline gelen , yurt dışı takımlarının da ilgisini çekti. 28 yaşındaki stoperin menajeri Uğur Avadan, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'den teklif geldiğini söyledi. Avadan, "Bir hafta önce Ukrayna'dan bir menajer aradı ve Uğur'la Dinamo Kiev'in ilgilendiğini, hatta Rusya'dan Krasnodar'ın da o bölgeye bir takviye istediğini belirterek düşüncemizi sordu. Ben de durumu Uğur'a bildirdim. O da bana, 'Seneye şampiyonluğa oynayacağız. Futbolu burada bırakaUğur'un sözleşmesi 2018'de bitiyor. cağım' deyince bu transferi kapattık" ifadesini kullandı.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:23
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