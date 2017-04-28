Hedef 6 maçı da almak

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Süper Lig'de kalan 6 maçı da kazanmak istediklerini söyledi. Çubukçu, "Sezon sonunda Avrupa'da olan bir Trabzon için mücadele ediyoruz. Kazanma alışkanlığımızı sürdürerek lig sonunda Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" ifadesini kullandı.