 Hedef 6 maçı da almak – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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HEPSİ
    28 Nisan 2017, Cuma
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    Hedef 6 maçı da almak

    Hedef 6 maçı da almak
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Süper Lig'de kalan 6 maçı da kazanmak istediklerini söyledi. Çubukçu, "Sezon sonunda Avrupa'da olan bir Trabzon için mücadele ediyoruz. Kazanma alışkanlığımızı sürdürerek lig sonunda Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
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