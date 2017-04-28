 Hakem Aydınus – Fotomaç – 28 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hakem Aydınus

    Hakem Aydınus
    Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. Buna göre yarın oynanacak olan Trabzonspor-G.Birliği maçını Fırat Aydınus yönetecek. Fırtına, 1973 doğumlu Aydınus ile bugüne kadar çıktığı 45 maçta 18 galibiyet, 14 beraberlik aldı ve 13 kez de yenildi. Aydınus, Fırtına'nın en son bu sezon 1-0 kazandığı Karabük karşılaşmasında düdük çalmıştı.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hakem Aydınus haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.