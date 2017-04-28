Hakem Aydınus

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. Buna göre yarın oynanacak olan Trabzonspor-G.Birliği maçını Fırat Aydınus yönetecek. Fırtına, 1973 doğumlu Aydınus ile bugüne kadar çıktığı 45 maçta 18 galibiyet, 14 beraberlik aldı ve 13 kez de yenildi. Aydınus, Fırtına'nın en son bu sezon 1-0 kazandığı Karabük karşılaşmasında düdük çalmıştı.