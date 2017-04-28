Fırtına Avrupa yolunda kritik virajda

Spor Toto Süper Lig’in, ikinci yarısının flaş takımı Trabzonspor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak Avrupa kupalarına katılma yolunda sekteye uğramak istemiyor.

Ligin ilk yarısında ligde tutunmanın hesaplarını yapan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Zirveye doğru tırmanışını sürdüren bordo-mavililer, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye her geçen hafta bir adım daha yaklaşıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Antalyaspor engelini 3-0'la geçerek hem yakın takipçisini geride bıraktı hem de derbi haftasında zirveye bir adım daha yaklaştı.



2017 yılında tek mağlubiyet aldı

2017'de oynadığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligin ikinci devresinde 29 puan topladı. Genel tabloda ise 14 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Ersun Yanal'ın takımı, 47 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, kalan 6 maçta istikrarlı yükselişini devam ettirerek rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Avrupa yoluna girmenin hesaplarını yapıyor.



Fikstür avantajı Trabzonspor'da

Bordo-mavililer, Avrupa kupaları yolunda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre fikstür avantajına sahip. Gençlerbirliği ve Kayserispor maçlarını üst üste evinde oynayacak olan Karadeniz ekibi, bu maçları kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bordo-mavililerin ilk hedefinde ise arasında 2 puanlık farkın bulunduğu Galatasaray. Ersun Yanal ve oyuncuları ortaya koydukları performansla aradaki puan farkını eritmeye başarırken, bundan sonraki süreçte sarı-kırmızılı takımı gerisine almayı planlıyor. Trabzonspor, ligin geri kalan bölümünde sırasıyla Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Burasspor ile oynayacak. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer Adanaspor ve Fenerbahçe deplasmanlarına gidecek.



2017 yılının en az gol yiyen takımı

Trabzonspor, kalesinde gördüğü 7 golle ligin ikinci yarısında en az gol yiyen takım oldu. Söz konusu dönemde lig lideri Beşiktaş 8 ve 2. sıradaki Medipol Başakşehir 9, Fenerbahçe 14 ve Galatasaray ise 17 gol gördü.



Onur geri dönüyor

Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Antalyaspor maçında oynamayan Onur Kıvrak, kaleye dönüyor. Başarılı eldiven, Gençlerbirliği mücadelesinde kaleyi Esteban'dan devralacak. Tecrübeli file bekçisi ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 6 gol yedi.



Muhtemel 11

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın geçtiğimiz hafta Antalyaspor maçında sahaya sürdüğü kadroda Esteban dışında değişiklik yapması beklenmiyor. Bordo-mavililerin yarınki maçtaki muhtemel 11'i şöyle:



"Onur, Pereira, Durica, Uğur, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, N'Doye ve Rodallega."