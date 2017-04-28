 Burası benim evim – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Burası benim evim

    Burası benim evim
    Avrupa takımlarının markajına giren kaptan Onur, futbolu bordo-mavili takımda bırakmak istediğini söyledi. İngiliz ekibi West Ham United'ın mercek altına aldığı başarılı file bekçisi, "Tek bir planım var o da futbolu burada bırakmak. Burayı artık evim gibi görüyorum" diye konuştu.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:05
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