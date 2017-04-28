Burası benim evim

Avrupa takımlarının markajına giren kaptan Onur, futbolu bordo-mavili takımda bırakmak istediğini söyledi. İngiliz ekibi West Ham United'ın mercek altına aldığı başarılı file bekçisi, "Tek bir planım var o da futbolu burada bırakmak. Burayı artık evim gibi görüyorum" diye konuştu.