Ahmet Çubukçu'dan Avrupa hesabı

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında çok önemli bir çıkışa imza attıklarını belirterek, bu çıkışlarını Avrupa kupalarına katılarak sonlandırmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Geçlerbirliği'ni konuk edecek olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir engeli geride bırakan Karadeniz ekibi, başkent temsilcisiyle sahasında oynayacağı maçı kazanarak üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.



"Çıkışımızı Avrupa kupalarına katılarak sonlandırmak istiyoruz"

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında önemli bir çıkışa imza attıklarını belirterek, "Ligin ilk yarısında yaşadığımız kötü günleri geride bıraktık. Oynadığımız futbol ve aldığımız saha sonuçlarıyla ikinci yarının en çok konuşulan ve güven veren takımlarından biriyiz. Ligin ikinci yarısında yakaladığımız çıkışı Avrupa kupalarına katılarak sonlandırmak istiyoruz" dedi.



"Önemli bir yol aldık"

Her maçı tek tek düşündüklerini dile getiren Çubukçu, "Bizim için her maçın ayrı bir önemi var. Her maç tek tek düşünüyoruz. Önümüzde oynayacağımız Gençlerbirliği maçı bizim için çok önemli ve bu maça kilitlendik. Rakiplerimizle aramızdaki puan farkını her geçen gün kapatıyoruz. Bu tablo bize gelecek adına büyük bir moral veriyor. Teknik ekibimizin ve oyuncularımızın özverisi ve çalışma gayreti, bizim sorumluluğumuzu ve çalışma iştahımızı daha çok arttırıyor. Önemli bir yol aldık ve bu yolun sonunda Avrupa'ya gitmeyi çok arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.



"Taraftarımızla bütünleştik"

Çubukçu, Medical Park Arena'da hafta sonu Gençlerbirliği ile yapacakları karşılaşmada taraftarların her zaman olduğu gibi yine yanlarında olacağına inandığını vurgulayarak, "Yeni stadyumumuzda taraftarlarımızla bütünleştik. Orada herkesin çok sevdiği bir ortama sahibiz. Gençlerbirliği ve Kayserispor ile sahamızda art arda karşılaşacağız. Yeni stadımızda taraftarlarımızın desteği ile iyi maçlar oynuyoruz. Onlara bu maçlarda da ihtiyacımız çok olacak" açıklamasını yaptı.