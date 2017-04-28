 5 oyuncu kart sınırında – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    5 oyuncu kart sınırında

    5 oyuncu kart sınırında
    Fırtına'da G.Birliği maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3'er sarı kartı bulunan Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Bero ve Rodallega yarın kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Kayserispor ile yapılacak karşılaşmada yer alamayacaklar.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:06
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