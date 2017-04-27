 Yusuf oynamak istiyor – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Yusuf oynamak istiyor

    Yusuf oynamak istiyor
    Adı sık sık transfer haberleri ile gündeme gelen , bu iddialara kulaklarını tıkadı. 2018'e kadar kulübüyle sözleşmesinin devam ettiğini belirten 24 yaşındaki sol kanat, "Kalan haftalarda forma giyebilmek ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Buna odaklandım" ifadesini kullandı.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:24
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