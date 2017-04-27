 Yükselişe devam – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Yükselişe devam

    Yükselişe devam

    Asbaşkan Çubukçu: Her geçen gün zirveye doğru bir adım yaklaşarak 5. sıraya kadar geldik. Bundan sonra da tırmanışımız devam edecek.

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, geçen hafta Antalyaspor'u yenmelerinin çok önemli olduğunu söyledi. Çubukçu, "Sezon sonunda Avrupa'da olan bir Trabzonspor için mücadele ediyoruz. Kazanma alışkanlığımızı sürdürerek Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" dedi. Her geçen gün zirveye doğru bir adım yaklaşarak 5. sıraya kadar geldiklerini anlatan Çubukçu, şöyle devam etti: "Öncelikle düşüncemiz bir takım olabilmekti. İkinci yarıda yaptığımız transferlerle iyi bir takım olduk. Zirve yürüyüşümüz sürecek."
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:08
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