 Uğur’un sezonu – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Uğur’un sezonu

    Uğur’un sezonu
    Stoper , kariyeri boyunca en fazla gol attığı dönemi yaşıyor. 28 yaşındaki savunmacı, 23 lig maçında bin 494 dakika sahada kalırken, 5 gol kaydetti. N'Doye ile birlikte takımın en skorer ismi Demirok çok mutlu olduğunu dile getirdi.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:15
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