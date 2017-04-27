 Trabzonspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Trabzonspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları

    Trabzonspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların çalışmayı dar alanda maç yaparak tamamladıkları aktarıldı.

    Milli takım kampında bulunan genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ün haricinde tüm futbolcuların idmanda yer aldıkları öğrenildi.

    Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:40
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