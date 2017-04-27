Trabzonspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların çalışmayı dar alanda maç yaparak tamamladıkları aktarıldı.
Milli takım kampında bulunan genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ün haricinde tüm futbolcuların idmanda yer aldıkları öğrenildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Milli takım kampında bulunan genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ün haricinde tüm futbolcuların idmanda yer aldıkları öğrenildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kaptan söz verdi
Toplam 7
Yorum
Kabataşlı Bence son maç için konuşma olsun.O da " son maçta çok mücadele edip yenilmeyiz" olabilir ?Yazık ,her maç öncesi İnşallah maşallah gibi vs.
- O kupa bizim olacak
Toplam 6
Yorum
rain yav he hee.
- Ayrılığın eşiğindeler
Toplam 20
Yorum
FB11907 Sinan Gümüş'ü FB alsın. İyi bir hocanın elinde yıldız olur. Tudor yanlış yapıyor bence..
Trabzonspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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