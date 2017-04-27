 Trabzon bana talip – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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HEPSİ
    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Trabzon bana talip

    Trabzon bana talip
    Gelecek sezon için iddialı bir kadro kuracağını açıklayan için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Cezayir'in Competition gazetesine konuşan Montpellier'in 10 numarası , Trabzonspor'un da kendisini istediğini belirterek gelecek sezon ayrılmak istediğini belirtti.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:23
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