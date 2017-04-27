 Rekora koşuyor – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Rekora koşuyor

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    , kalan 6 karşılaşmayı da kazanması durumunda 24 galibiyet aldığı F.Bahçe’deki rekorunu egale etmeyi başaracak.

    Teknik direktör kariyer rekoruna çok yakın. 'da bu sezon en çok galibiyet aldığı döneme ulaşan bordo-mavili hoca, kalan 6 maçı da kazanması durumunda bir sezonda kariyerindeki en çok galibiyeti gördüğü 2. dönemi yaşayacak. Yanal'lı Fırtına, 2016-17'de ligde 28 ve Türkiye Kupası'ndaki 8 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. F.Bahçe'de 2013-14'te 40 maçta 24 galibiyet elde eden başarılı çalıştırıcı, kalan maçları kazanması durumunda F.Bahçe'deki rekorunu egale etmiş olacak.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:09
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