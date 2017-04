Olcay Şahan gelecek sezon için konuştu

Bordo mavililerin devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Olcay Şahan, güzel bir fikstür avantajları olduğunu ve bunu değerlendirerek hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi.

"AVRUPA KUPALARINA ELEME MAÇI OYNAMADAN KATILMAK İSTİYORUZ"

Ligin ikinci yarısının çok iyi geçtiğini belirten Olcay, şöyle konuştu:



"Çok iyi bir dönem geçiriyoruz. Topladığımız puana bakarsak ligin ikinci yarısının en iyi takımı biziz. İlk yarı bittiğinde takımın hedefi yoktu. Ancak şu anki tabloya baktığımızda hedefimiz olduğunu görüyoruz. Amacımız Avrupa Kupaları'na katılmak. Önümüzde güzel bir fikstür var. Bu fikstür avantajını en iyi şekilde değerlendirip hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz."



"GELECEK SEZON ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAĞIZ"

Gelecek sezon hedefin şampiyonluğa oynamak olduğunu dile getiren Olcay, şunları söyledi;

"Trabzonspor'a transfer olduğumda Teknik Direktörümüz Ersun Yanal takım olarak gelecek sezona hazırlanacağımızı söylemişti. Çünkü sezonun ilk yarısı takımımız için kötü geçmişti. Şu anki havaya baktığımda ilk yarıda iki galibiyet daha alsaydık bugün şampiyonluk yarışının içinde biz de olacaktık. Hedefimiz gelecek sezon şampiyonluğa oynamak. Bunun da temellerini oluşturuyoruz."



"OYUN FELSEFEM DEĞİŞTİ"

Bu sezon gollerinden çok asistleriyle ön plana çıktığını ifade eden deneyimli orta saha oyuncusu, "Burada oyun felsefem biraz değişti. O nedenle daha çok asist yapmayı tercih ediyorum. Ancak taraftarlarımız bu duruma alışmasın. Gelecek sezon gollerimle de ön plana çıkmak istiyorum. Sonuç olarak takıma gol veya asistle katkı yaptığım sürece mutluyum. Bizim için önemli olan puan toplamak. Bu da tek başına olmaz. Takım olarak başarılı işlere imza atmalıyız. Ne kadar iyi bir takım olursanız o kadar başarılı olursunuz" dedi.



"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Gençlerbirliği maçındaki tek hedefin galibiyet olduğunu vurgulayan Olcay, "Gençlerbirliği ligde kalmayı garantiledi. Rahat bir pozisyondalar. Bizim ise büyük hedeflerimiz var. Cumartesi günü oynayacağımız maçı stadyumu doldurmasını beklediğimiz taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz."



"TRABZONSPOR YENİDEN TARİH YAZMAYA BAŞLAYACAK"

Olcay Şahan, takım içinde çok güzel bir ortam olduğunu belirterek, "Hiçbir oyuncunun egosu yok. Zaten takım başarılı olmak istiyorsa karakterli oyunculara ihtiyacı var. Bizim takım da böyle oyunculardan oluşuyor. Ben inanıyorum ki gelecek sezondan itibaren Trabzonspor yeniden tarih yazmaya başlayacak ve insanlar bizi konuşacak" ifadelerini kullandı.



"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK YETENEKLER TRABZONSPOR'DA"

Trabzonspor'un çok kaliteli genç oyunculara sahip olduğuna dikkat çeken Olcay, bu konuda şöyle konuştu:

"Genç oyunculardan oluşan bir takımımız var. Bazen tecrübe eksikliği oluyor. Ancak genç oyuncularımız çok kaliteli. Hatta benim gördüğüm en iyi yetenekler burada. Onlara destek çıkmamız lazım. Zaman içinde hem Trabzonspor'a hem de milli takımımıza büyük katkıları olacaktır. Ben onların Avrupa'da da isim yapacaklarını düşünüyorum."







"TRABZON'DA ÇOK MUTLUYUM"

Trabzon'da çok mutlu olduğunu vurgulayan Olcay, "Hatta beklemediğim kadar mutluyum. Buraya gelme aşamasında insanlar bana, 'Trabzon'da ne yapacaksın?' diye soruyorlardı. Şehri görüp, insanları tanıyınca buranın çok güzel bir yer olduğunu anladım. Çok doğru bir karar vererek Trabzon'a gelmişim. İnşallah uzun yıllar burada forma giyerim" dedi.



"EN BÜYÜK KATKI STADYUMDAN"

Sezonun ikinci yarısında en büyük katkıyı yeni stadyumun yaptığını belirten deneyimli oyuncu, "Takımımız ilk yarıda 7 bin civarında taraftara oynarken şimdi 25-30 bin taraftar ortalamasını yakaladı. Bu durum, maça zaten 1-0 önde başlamamızı sağlıyor" diyerek açıklamalarını tamamladı.



AYDIN: BAŞKAN USTA'NIN SÖYLEDİKLERİ EGO YÜKLÜ VE GERÇEK DIŞI

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın yerel bir internet sitesinde yer alan röportajda anlattıklarının ego yüklü ve gerçek dışı olduğunu iddia etti. Sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımlarda takıma zarar vermemek için şu an susacağını ifade eden Aydın, "Muharrem Usta'nın ego yüklü röportajında anlattıklarının gerçeklerle uzaktan yakından alakası yok. Çok yazık. Canım Trabzonspor'uma zarar vermemek için şu an buna ek olarak söyleyeceğim başka bir şey yok. Ancak zamanı ve yeri geldiğinde her süreci, kararı ve transferi en etkili mecralarda detaylarıyla paylaşacağımdan emin olabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.



Başkan Muharrem Usta, söz konusu röportajında özellikle transferle ilgi Castillo, Durica, Bero ve Onazi'yi takıma kendisinin kazandırdığını, o süreçte transfer komitesinin başında yer alan Nevzat Aydın ve ekibinin ise İbanez, Suk ve Ramil'in transferini gerçekleştirdiğine dikkat çekmişti.