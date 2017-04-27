 Kolej havası – Fotomaç – 27 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kolej havası

    Kolej havası

    Süper Lig’in ilk yarısında dibi görmesinin ardından devre arasında büyük bir değişime uğrayarak Avrupa kupalarına katılma hesapları yapan ’da kolej havası yaşanıyor. Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Fırtına’da devre arasında başta yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal’ın büyük gayretleri sonrası takımın çehresini değiştirdi.

    Teknik direktör Ersun Yanal, 'daki üçüncü döneminde takıma önemli bir ivme kazandırırken, genç isimleri de ön plana çıkarmaya devam ediyor. Yanal, işe ilk olarak takımı yenileyerek başladı. Bazı isimlerle yollar ayrılırken, önemli transferlerle de takıma güç takviyesi yapıldı. Devre arasında titiz bir çalışma içine giren bordo-mavililer tecrübeli isimlerle, genç isimleri bir araya getirdi. Sorun çıkaran değil, sorunların üstesinde gelebilecek karaktere sahip oyuncuların takıma katılmasına özen gösterdi.

    TAKIM İÇİNDEKİ BAĞLAR GÜÇLENDİ
    Trabzonspor'un ligin 2. yarısında elde ettiği başarının önemli bir unsuru da takım içindeki bağların güçlenmesi oldu. Futbolcuların arasında ağabey kardeş ve yakın arkadaş ilişkileri bulunuyor. Özellikle aynı ülkeden ve coğrafyadan olan yabancı oyuncuların Trabzon'da yakaladıkları aile ortamıyla birlikte şehre uyum sağlamalarıyla sıcak bir dostluk ortamı kuruldu. Yerli ve yabancı oyuncuların aile gezintileri, futbolcu çocuklarının kaynaşması, kolej takımı planlamasının önemli bir ayağını oluşturuyor.

    BİRİNCİ ŞART SAYGI
    Futbolcular birbirlerine destek olurken moral de aşılıyor. Takımın tecrübeli isimleri başta olmak üzere kaptan Onur, Durica ve Olcay'ın, genç isimlere destek olmaları dikkat çekiyor. Futbolcuların, sosyal medyayı kullanarak yaptıkları paylaşımlar ise takımdaki moral ve motivasyonun üst düzeyde olduğunu gösteriyor.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kolej havası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.