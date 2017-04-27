Kolej havası
Süper Lig’in ilk yarısında dibi görmesinin ardından devre arasında büyük bir değişime uğrayarak Avrupa kupalarına katılma hesapları yapan Trabzonspor’da kolej havası yaşanıyor. Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Fırtına’da devre arasında başta yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal’ın büyük gayretleri sonrası takımın çehresini değiştirdi.
TAKIM İÇİNDEKİ BAĞLAR GÜÇLENDİ
Trabzonspor'un ligin 2. yarısında elde ettiği başarının önemli bir unsuru da takım içindeki bağların güçlenmesi oldu. Futbolcuların arasında ağabey kardeş ve yakın arkadaş ilişkileri bulunuyor. Özellikle aynı ülkeden ve coğrafyadan olan yabancı oyuncuların Trabzon'da yakaladıkları aile ortamıyla birlikte şehre uyum sağlamalarıyla sıcak bir dostluk ortamı kuruldu. Yerli ve yabancı oyuncuların aile gezintileri, futbolcu çocuklarının kaynaşması, kolej takımı planlamasının önemli bir ayağını oluşturuyor.
BİRİNCİ ŞART SAYGI
Futbolcular birbirlerine destek olurken moral de aşılıyor. Takımın tecrübeli isimleri başta olmak üzere kaptan Onur, Durica ve Olcay'ın, genç isimlere destek olmaları dikkat çekiyor. Futbolcuların, sosyal medyayı kullanarak yaptıkları paylaşımlar ise takımdaki moral ve motivasyonun üst düzeyde olduğunu gösteriyor.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:20
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isminiz İKİNÇİ MAÇI FENERBAHÇE FARLI KAZANIR VE TUR ATLAR
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özgün Gonzalo Higuaín gibi oyun kurabilen bi altin lazim. Gomezde alman disiplini vardi ve jardel gibi henry gibi affetmiodu yok su an kimse
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oyuncu Gören Jemerson As monaco ,Issa Diop Touloss Arnaud Souquet Nice Inigo Martinez Real socidad defans Riyad Mahrez Riyad MahrezLeicitir cty orta sah
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