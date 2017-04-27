 İkinci yarıda coştular – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    İkinci yarıda coştular

    İkinci yarıda coştular

    Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında ilk yarıya göre çok daha fazla gol kaydetti.

    İlk yarıda 16 maçta sadece 12 gol atabilen Fırtına, ikinci yarıda 12 maçta 22 kez rakip fileleri havalandırarak gol sorununu da çözdü. Yeni transferler Olcay, Rodallega'nın etkisi, Yusuf Yazıcı ve N'Doye'un formu coşturdu.

    10 PUAN FAZLA TOPLADI
    Bordo-mavili takım, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası itibarıyla geçen sezonki performansının da 10 puan üzerine koydu. Geçen sezon aynı haftada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet ile 37 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon ise 10 puan daha fazla toplayarak 47 puana ulaştı.

    İLK YARI 15, 2. DEVRE 19
    Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 28 haftalık bölümde rakip filelere 34 gol gönderen , daha çok maçların ikinci yarılarda gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavili takım attığı 34 golün 15'ini ilk 45 dakikalık bölümlerde, 19'unu ise ikinci yarılarda kaydetti.

    İKİYE KATLADI
    Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde 12 gol atan bordo- mavililer, karşılaşma başına 0.75'lik gol ortalamasıyla oynarken, ikinci yarıda 12 haftada maç başına 1.83'lük gol ortalaması tutturdu. Trabzonspor ilk yarıdaki gol ortalamasını ikiye katladı.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:22
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