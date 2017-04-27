İkinci yarıda coştular
Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında ilk yarıya göre çok daha fazla gol kaydetti.
10 PUAN FAZLA TOPLADI
Bordo-mavili takım, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası itibarıyla geçen sezonki performansının da 10 puan üzerine koydu. Geçen sezon aynı haftada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet ile 37 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon ise 10 puan daha fazla toplayarak 47 puana ulaştı.
İLK YARI 15, 2. DEVRE 19
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 28 haftalık bölümde rakip filelere 34 gol gönderen Trabzonspor, daha çok maçların ikinci yarılarda gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavili takım attığı 34 golün 15'ini ilk 45 dakikalık bölümlerde, 19'unu ise ikinci yarılarda kaydetti.
İKİYE KATLADI
Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde 12 gol atan bordo- mavililer, karşılaşma başına 0.75'lik gol ortalamasıyla oynarken, ikinci yarıda 12 haftada maç başına 1.83'lük gol ortalaması tutturdu. Trabzonspor ilk yarıdaki gol ortalamasını ikiye katladı.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:22
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özgün Gonzalo Higuaín gibi oyun kurabilen bi altin lazim. Gomezde alman disiplini vardi ve jardel gibi henry gibi affetmiodu yok su an kimse
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