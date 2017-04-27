 İbanez bavul topluyor – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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HEPSİ
    27 Nisan 2017, Perşembe
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    İbanez bavul topluyor

    İbanez bavul topluyor
    Sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Arjantinli Luis İbanez, eski kulübü Kızılyıldız ile görüşmelerini sürdürüyor. Kızılyıldız'ın önümüzdeki günlerde 28 yaşındaki sol bek için 'un kapısını çalacağı öğrenildi. İbanez bu sezon 4'ü kupa olmak üzere sadece 9 maçta forma giyebildi.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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