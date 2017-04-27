 Her şey elimizde – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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HEPSİ
    27 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Her şey elimizde

    Her şey elimizde
    Kaptan Onur, ligi Avrupa kupalarına katılacak bir noktada bitireceklerini söyledi. Tecrübeli eldiven, "Yeni transferler ve yeni stadımızla ortaya bambaşka bir Trabzon çıktı. Avrupa için her şey bizim elimizde" diye konuştu.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:16
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