Hedef ilk üçe girmek
Süper Lig’in ikinci yarısında füze gibi yükselerek 14. sıradan beşinciliğe kadar çıkan Trabzonspor’da artık ilk üçe girebilmenin hesapları yapılıyor.
BEŞİNCİ SIRAYA TIRMANDI
Bordo-mavili takım, 12. hafta sonunda 12 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. Ligin 16 haftalık ilk bölümünü de 18 puanla 13. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda ise 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 29 puan topladı. Puanını 47'ye yükselten Trabzonspor, 5. sıraya tırmanma başarısı gösterdi.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:27
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özgün Gonzalo Higuaín gibi oyun kurabilen bi altin lazim. Gomezde alman disiplini vardi ve jardel gibi henry gibi affetmiodu yok su an kimse
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