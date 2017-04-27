Hedef ilk üçe girmek

Süper Lig’in ikinci yarısında füze gibi yükselerek 14. sıradan beşinciliğe kadar çıkan Trabzonspor’da artık ilk üçe girebilmenin hesapları yapılıyor.

Süper Lig'in ikinci bölümünde büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ligi artık ilk 3 içinde bitirmenin hedefine kilitlendi. Lige Kasımpaşa galibiyetiyle dördüncü sırada başlayan ancak daha sonra puan cetvelinde düşüşe geçen bordo- mavililer, 28 hafta sonra sıralamada aynı yeri yakalama şansı buldu. Antalya galibiyetinin ardından bir üst basamağındaki G.Saray ile puan farkını 2'ye, F.Bahçe ile 6'ya indiren 5. sıradaki Fırtına, gözünü ilk 3'e dikti. Karadeniz ekibi, ligin ikinci bölümünde G.Saray'dan 13, F.Bahçe'den de 7 puan fazla topladı. Ligin ilk yarısında kötü sonuçlar alan Trabzon, 12. haftada sıralamada en kötü derecesini elde etti.



BEŞİNCİ SIRAYA TIRMANDI

Bordo-mavili takım, 12. hafta sonunda 12 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. Ligin 16 haftalık ilk bölümünü de 18 puanla 13. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda ise 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 29 puan topladı. Puanını 47'ye yükselten Trabzonspor, 5. sıraya tırmanma başarısı gösterdi.