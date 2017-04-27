Formayı unuttu

İlk yarıdaki 13 maçta 877 dakika sahada kalan Matus Bero, ikinci devrede ise 5 maçta 107 dakika süre alabildi. Devre arası kamp döneminde ameliyat olan 21 yaşındaki Slovak orta saha, ligin ikinci haftasında sadece Ç. Rizespor maçına ilk 11'de başladı.