 Formayı unuttu – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Formayı unuttu

    Formayı unuttu
    İlk yarıdaki 13 maçta 877 dakika sahada kalan Matus Bero, ikinci devrede ise 5 maçta 107 dakika süre alabildi. Devre arası kamp döneminde ameliyat olan 21 yaşındaki Slovak orta saha, ligin ikinci haftasında sadece Ç. Rizespor maçına ilk 11'de başladı.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:14
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